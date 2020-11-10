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Песков объяснил, почему Путин пока не поздравил нового президента США

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
Итоги выборов в США (22)
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По его словам, Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет торопиться с поздравлением Джо Байдена, который, по предварительным данным, одержал победу на президентских выборах США.

"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", — ответил Песков журналистам.

Выборы в США состоялись в прошлый вторник.

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Основная борьба развернулась между двумя кандидатами — республиканцем и действующим президентом Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. 

На днях американские СМИ объявила о победе последнего. Об этом позднее заявил и сам Байден. К настоящему моменту, его поздравили уже многие мировые лидеры, в том числе глава ВОЗ. 

Однако Трамп заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов и что демократы вовсе жульничали.

Действующий глава Белого дома пообещал оспорить результаты в суде и добиться пересчета голосов.

И это не все. Трамп также собирается организовывать митинги в свою поддержку и призывает своих сторонников выходить на улицы.

Тема:
Итоги выборов в США (22)
Теги:
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Президентские выборы в США



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