Камилов и Абдулла отметили важность интеграции Афганистана в ЦА

Председатель Высшего совета по национальному примирению ИРА в среду прибыл с визитом в столицу Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана и Афганистана считают важным вовлечение афганской стороны в интеграционные процессы в Центральной Азии, сообщили в МИД РУз.

По данным пресс-службы, 11 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в Ташкенте обсудили перспективы двусторонних отношений и ход межафганских мирных переговоров.

"Отмечена важность интенсификации вовлечения Афганистана в интеграционные процессы в Центральной Азии для скорейшего достижения мира и стабильности в этой стране", — говорится в публикации на сайте МИД.

Отдельное внимание было уделено вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами путем совместной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сферах транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования.

В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и радикальному движению "Талибан"* все условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле 2019-го пресс-служба главы Афганистана сообщала, что власти Узбекистана предложили провести переговоры афганского правительства и талибов в Самарканде. Позднее МИД Узбекистана подтвердил готовность провести один из раундов межафганских переговоров в Самарканде.

В столице Катара Дохе 12 сентября стартовали мирные переговоры между афганским правительством и "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран