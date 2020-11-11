Камилов и Абдулла отметили важность интеграции Афганистана в ЦА

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана и Афганистана считают важным вовлечение афганской стороны в интеграционные процессы в Центральной Азии, сообщили в МИД РУз.
По данным пресс-службы, 11 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в Ташкенте обсудили перспективы двусторонних отношений и ход межафганских мирных переговоров.
"Отмечена важность интенсификации вовлечения Афганистана в интеграционные процессы в Центральной Азии для скорейшего достижения мира и стабильности в этой стране", — говорится в публикации на сайте МИД.
Отдельное внимание было уделено вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами путем совместной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сферах транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования.
В столице Катара Дохе 12 сентября стартовали мирные переговоры между афганским правительством и "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран