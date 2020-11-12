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В Кремле сообщили о подготовке ежегодной пресс-конференции Путина

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря в столичном Центре международной торговли. Встреча главы государства с журналистами длилась 4 часа 18 минут.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке традиционной большой пресс-конференции российского лидера.

"Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина", — сказал Песков журналистам. Его цитирует РИА Новости.

Дата и подробности проведения мероприятия будут объявлены позже.

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В начале сентября Песков заявил, что пресс-конференцию планируется провести в очном формате, однако не исключил корректировок.

В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря в столичном Центре международной торговли. Тогда Кремль аккредитовал 1 895 журналистов. Встреча длилась 4 часа 18 минут.

Самая короткая беседа Путина с представителями СМИ была в 2001 году, она заняла всего полтора часа. Самая продолжительная — в 2008-м, тогда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Теги:
пресс-конференция, Кремль, Дмитрий Песков, Россия, президент РФ, Владимир Путин



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