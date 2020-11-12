Глава государства ознакомился с условиями, поинтересовался оказываемыми услугами. Дал указания запустить новые виды услуг с учетом запросов граждан, расширить дистанционное обслуживание для удобства людей.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Центра государственных услуг и Технопарка в Карши, пишет пресс-служба главы государства.

В центре созданы все условия для оказания 140 видов госуслуг. Сотрудники центра, введенного в эксплуатацию в феврале этого года, на сегодняшний день оказали более 300 тысяч государственных услуг. Около 2 тысяч из них были предоставлены через филиалы, около тысячи – с выездом на места. В центре также расположены Народная приемная президента и приемная премьер-министра.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил Центр государственных услуг и Технопарк в Карши

Глава государства ознакомился с условиями, поинтересовался оказываемыми услугами. Дал указания запустить новые виды услуг с учетом запросов граждан, расширить дистанционное обслуживание для удобства людей. Подчеркнута важность повышения информированности населения о деятельности таких центров, об удобстве их услуг.

В каршинском IT-технопарке начали свою деятельность веб-дизайнеры, программисты и специалисты по робототехнике. В результате тренингов, организованных в рамках проекта "Миллион программистов", созданы широкие возможности для молодых людей, увлеченных информационными технологиями. Налицо первые результаты.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил Центр государственных услуг и Технопарк в Карши

В частности, команда из кашкадарьинской молодежи выиграла конкурс mGovAward среди студентов высших учебных заведений Узбекистана на разработку лучшего мобильного приложения для государственных нужд. Созданное ими мобильное приложение для дистанционного обучения иностранным языкам получило призовые в размере 500 миллионов сумов, которые будут направлены на совершенствование продукта.

Глава государства поздравил молодых программистов с успехом и поинтересовался их дальнейшими целями. Ответственным лицам поручено поддержать данный проект и содействовать команде в разработке новых программ.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил Центр государственных услуг и Технопарк в Карши

"У каждого региона свои возможности и свои актуальные проблемы. IT-парки должны создавать программные продукты именно с учетом этих особенностей. К примеру, в Кашкадарье в плохом состоянии находятся сферы мелиорации, картофелеводства, виноградарства, имеются благоприятные условия для развития животноводства, плодоовощеводства. В этих сферах нужны инновационные проекты для экономии ресурсов и повышения коэффициента продуктивности", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Даны поручения по расширению сотрудничества между вузами, научно-исследовательскими институтами и IT-парками.