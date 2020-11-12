Лавров заявил о глубоком расколе в США

"Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах", — сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
По его словам, "политики должны искать сцепки", которые сплотят американский народ.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, выиграл Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Глава МИД республики заявил, что вакцина от COVID должна принадлежать всему человечеству, а в столице и Ташобласти тем временем снимают фильм о врачах, борющихся с пандемией — обо всем этом читайте в материале.