Лавров заявил о глубоком расколе в США

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию в США после выборов главы государства.

"Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах", — сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.

По его словам, "политики должны искать сцепки", которые сплотят американский народ.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, выиграл Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.