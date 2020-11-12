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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров заявил о глубоком расколе в США

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201112/15392157/Lavrov-zayavil-o-glubokom-raskole-v-SShA.html

Американским политикам необходимо искать "сцепки", которые сплотят народ, считает глава российского МИД.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию в США после выборов главы государства.

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"Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах", — сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.

По его словам, "политики должны искать сцепки", которые сплотят американский народ.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, выиграл Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

Теги:
политика, Президентские выборы в США, выборы, США, Сергей Лавров



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