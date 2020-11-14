Абдулазиз Камилов посетит США

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 15-22 ноября посетит США, сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 15-22 ноября 2020 года посетит США для участия в 8-м раунде узбекско-американских политических консультаций", — говорится в публикации на сайте МИД.

По данным ведомства, в программу визита также включен ряд двусторонних встреч и переговоров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2018 года посетил США с визитом, по данным узбекской стороны, он ознаменовал начало новой эры стратегического партнерства двух стран. В феврале этого года Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео в Ташкенте заявлял, что сотрудничество двух стран находится на пике своего развития, стороны продолжат работать над тем, чтобы снять "раздражительные моменты" в двусторонних отношениях.