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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов посетит США

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201114/15402531/Abdulaziz-Kamilov-posetit-SShA.html

В ходе визита запланировано, в частности, проведение очередного раунда узбекско-американских политических консультаций.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 15-22 ноября посетит США, сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 15-22 ноября 2020 года посетит США для участия в 8-м раунде узбекско-американских политических консультаций", — говорится в публикации на сайте МИД.

Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Узбекистан
AFP / KEVIN LAMARQUE
Камилов: сотрудничество Узбекистана и США — на пике развития
По данным ведомства, в программу визита также включен ряд двусторонних встреч и переговоров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2018 года посетил США с визитом, по данным узбекской стороны, он ознаменовал начало новой эры стратегического партнерства двух стран. В феврале этого года Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео в Ташкенте заявлял, что сотрудничество двух стран находится на пике своего развития, стороны продолжат работать над тем, чтобы снять "раздражительные моменты" в двусторонних отношениях.

Теги:
внешняя политика, политика, Узбекистан, США, Абдулазиз Камилов



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