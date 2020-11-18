Камилов принял участие в министерской встрече "Евросоюз – Центральная Азия"

Главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обсудили вопросы дальнейшего укрепления межрегионального взаимодействия в разных сферах.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 17 ноября принял участие в 16-й министерской встрече "Европейский союз – Центральная Азия" в формате видеоконференции, сообщили в МИД РУз.

По данным пресс-службы, главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности обсудили вопросы дальнейшего укрепления межрегионального взаимодействия в разных сферах.

Абдулазиз Камилов в ходе встречи обратил внимание на необходимость принятия скоординированных действий по смягчению последствий пандемии COVID-19 и укреплению устойчивости социально-экономического развития стран Центральной Азии.

Также глава МИД Узбекистана отметил, что обеспечение глубокой интеграции региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры — это стратегическая задача государств ЦА. Министр напомнил об инициативе, которую выдвинул президент Шавкат Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН, — о создании под эгидой организации Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Он позволит сформировать в регионе диверсифицированной системы транспортно-транзитных путей.

Отдельное внимание Камилов уделил вопросам расширения регионального сотрудничества "путем улучшения взаимного доступа на рынки товаров и услуг, а также кооперации в области цифровизации экономики".

Кроме того, министр затронул ситуацию с Афганистаном. Он подчеркнул, что установление прочного мира в этой стране — это залог стабильности и процветания всего региона.

"Его (Афганистана. — Прим. ред.) вовлечение в региональные экономические процессы посредством реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов обеспечит необходимые условия для скорейшего урегулирования афганской проблемы", — говорится в публикации.

В финале встречи было принято совместное коммюнике, рассказали в пресс-службе.