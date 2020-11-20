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И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер

И. о. главы Пентагона встретился с Абдулазизом Камиловым

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
Политика
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Миллер приветствовал усилия Узбекистана по способствованию внутриафганским мирным переговорам, поддержке экономического восстановления страны и ее интеграции в регион Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. И. о. министра обороны США Кристофер Миллер встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Миллер подтвердил стратегическое сотрудничество в области безопасности между США и Узбекистаном. Он приветствовал усилия Узбекистана по способствованию внутриафганским мирным переговорам, поддержке экономического восстановления страны и ее интеграции в регион Центральной Азии", - говорится в информации.

По словам Миллера, США продолжат поддерживать суверенитет и независимость Узбекистана и работать со странами региона в борьбе с общими вызовами безопасности.

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В свою очередь Камилов поблагодарил США за поддержку модернизации Вооруженных сил Узбекистана.

Теги:
Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана, Афганистан, Афганистан, Пентагон, Узбекистан, Узбекистан, США, США



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