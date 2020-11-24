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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров о ситуации в Афганистане: боевики ИГ* готовят экспансию в Центральную Азию

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Глава МИД РФ во вторник участвует в Женевской международной конференции по Афганистану.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Москва обеспокоена продолжающейся деградацией ситуации в Исламской Республике Афганистан (ИРА), боевики "Исламского государства"* концентрируются на севере страны для экспансии в Центральную Азию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ*, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам", — сказал Лавров в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану. Его цитирует РИА Новости.

Москва призывает власти Афганистана и талибов перейти к переговорам по существу и восстановить мир в стране, заявил Лавров. По его словам, заседающим сейчас в Дохе командам переговорщиков от правительства ИРА и движения талибов необходимо "как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов".

Боевики движения Талибан*
AP / Allauddin Khan
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"Призываем обе противоборствующие стороны, представителей всех афганских этнополитических сил, внешних игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в стране, способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны и восстановлению Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков", — отметил глава МИД РФ.

Женевская международная конференция по Афганистану проходит 23-24 ноября в формате онлайн. На ней председательствуют правительства Афганистана и Финляндии, а также ООН.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая группировка

Теги:
Центральная Азия, Сергей Лавров, Террористы, Исламское государство, Афганистан



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