Пресс-секретарем Белого дома может стать Джен Псаки

Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности — референдума о статусе Крыма и воссоединения полуострова с РФ.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Джо Байден, который, по предварительным данным, был избран президентом США, намерен назначить пресс-секретарем Белого дома бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки, сообщает штаб политика.

Ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, займут только женщины.

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — приводятся на сайте слова Байдена.

Джен Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности — референдума о статусе Крыма и воссоединения полуострова с РФ.

Псаки не раз становилась объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

Российские интернет-пользователи даже придумали специальный термин "Псакинг" (Psaking).

Наиболее известными стали высказывания Псаки про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Беларуси и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".