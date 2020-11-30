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Бывший пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки

Пресс-секретарем Белого дома может стать Джен Псаки

AFP / PAUL J. RICHARDS
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201130/15502000/Press-sekretarem-Belogo-doma-mozhet-stat-Dzhen-Psaki.html

Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности — референдума о статусе Крыма и воссоединения полуострова с РФ.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Джо Байден, который, по предварительным данным, был избран президентом США, намерен назначить пресс-секретарем Белого дома бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки, сообщает штаб политика.

Ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, займут только женщины.

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — приводятся на сайте слова Байдена.

Джен Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности — референдума о статусе Крыма и воссоединения полуострова с РФ.

© AFP 2018 / CHANDAN KHANNA
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Псаки не раз становилась объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики. 

Российские интернет-пользователи даже придумали специальный термин "Псакинг" (Psaking).

Наиболее известными стали высказывания Псаки про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Беларуси и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".

Теги:
Джейн Псаки, политика, США, Джо Байден



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