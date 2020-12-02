Дмитрий Козак и Шавкат Мирзиёев обсудили повестку предстоящего саммита СНГ

Дмитрий Козак искренне поблагодарил лидера Узбекистана за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, находящуюся в республике с рабочим визитом, пишет пресс-служба главы государства.

"Шавкат Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил, что плодотворный диалог на высшем уровне обеспечил динамичное развитие в последние годы узбекско-российского многопланового сотрудничества, укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Дмитрий Козак искренне поблагодарил лидера Узбекистана за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы подготовки и проведения предстоящих саммитов как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Особое внимание уделено наполнению повестки дня этих мероприятий конкретным практическим содержанием.

Более того, состоялся также обмен мнениями по некоторым аспектам международной политики.