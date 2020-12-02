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Флаги стран ОДКБ, архивное фото

ОДКБ предлагает организовать встречу совместно с СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

© sputnik Stringer
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201202/15522989/ODKB-predlagaet-organizovat-vstrechu-sovmestno-s-SNG-ShOS-OBSE-NATO-i-ES.html

На переговорах предложено обсудить стратегию, которая может стать первым шагом к формированию общего пространства безопасности.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать совместную встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС, сообщает РИА Новости

"Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности", - говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации.

На переговорах предложено обсудить стратегию, которая может стать первым шагом к формированию общего пространства безопасности.

Теги:
СНГ, ШОС, переговоры, ОДКБ



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