ОДКБ предлагает организовать встречу совместно с СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать совместную встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС, сообщает РИА Новости.
"Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности", - говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации.
На переговорах предложено обсудить стратегию, которая может стать первым шагом к формированию общего пространства безопасности.