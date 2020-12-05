Алишер Усманов будет отвечать за безопасность президента Узбекистана — СМИ

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Главой созданной в республике Государственной службы безопасности президента Узбекистана стал Алишер Усманов, до этого занимавший должность заместителя председателя СГБ. Об этом кадровом назначении сообщает "Газета.uz" со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

По информации других изданий, в частности Kun.uz, назначение произошло еще в конце октября, но известно о нем стало только сейчас.

Усманов в 2007 году был награжден орденом "Шон-шараф" II степени. Этой награды удостаивают за самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества, за большие заслуги в деле укрепления обороноспособности и национальной безопасности, повышения боеготовности вооруженных сил и обеспечения правопорядка в Узбекистане.

Ранее функции по охране главы государства и членов его семьи, а также почетных иностранных гостей выполняла Служба госбезопасности Узбекистана (СГБ). Теперь эти полномочия перейдут к ГСБП. Кроме того, Государственная служба безопасности президента также обеспечивает охрану главам иностранных государств во время их визитов в республику. В зоне ответственности ГСБП также объекты постоянного и временного пребывания президента и первых лиц, а также маршруты их передвижения.