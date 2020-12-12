Президент Узбекистана отправился с рабочим визитом в Хорезм

Шавкат Мирзиёев начинает рабочую поездку в Хорезмскую область. В ходе визита глава государства посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия и встретится с областным партактивом.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел из Ташкента в Хорезм. Глава государства намерен на месте ознакомиться с ходом реализуемых реформ в агропромышленном комплексе региона, сообщает пресс-служба.

В ходе визита президент посетит сельхозпредприятия и промышленные объекты, изучит ситуацию с решением социальных вопросах на примере отдельных махаллей, а также проведет заседание с региональным активом и местной молодежью.

Глава государства посещал этот регион еще до начала пандемии коронавируса — в начале марта 2020 года. Ровно месяц назад президент побывал в Кашкадарьинской области, где ознакомился с ситуацией и обсудил с местными властями текущую обстановку в экономической и социальной сферах.