Шавкат Мирзиёев поручил создать лаборатории при каждой теплице

Президент Узбекистана в ходе рабочей поездки в Хорезмскую область посетил одно из передовых тепличных хозяйств региона. Глава государства подчеркнул необходимость расширения подобных агрокомплексов и заявил о необходимости повышать качество продукции.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил тепличный комплекс Red Star Oxus в Ханкинском районе Хорезмской области. Глава государства ознакомился с производственным циклом и обсудил перспективы развития подобных предприятий в регионе, сообщает пресс-служба президента.

Агрокомплекс общей площадью 7 гектаров специализируется на выращивании помидоров, огурцов, перца и баклажанов. Благодаря современным технологиям, урожай можно собирать круглогодично. Инвестиции в проект составили свыше 200 миллиардов сумов.

© Пресс-служба президента Узбекистана Томаты в тепличном хозяйстве в Хорезмской области

"Это предприятие — драйвер. Чтобы таких теплиц становилось больше, необходимо заинтересовать широкий круг предпринимателей, оказывать им всемерную помощь. Это будущее сельского хозяйства Хорезма", — заметил Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что за такими предприятиями будущее сельского хозяйства республики, поэтому инвесторов и дехкан необходимо стимулировать к участию в подобных проектах. В декабре 2021 года планируется расширить производство и открыть площадку еще на 8 гектаров.

Особое внимание он обратил на повышение качества продукции. Глава государства поручил создать при каждой теплице собственную лабораторию, а сами предприятия и их товар превращать в бренд для узнаваемости на рынке, а заодно и для повышения ответственности перед потребителями.

Президент неслучайно обратил внимание аграриев на вопрос качества и безопасности продукции. В конце ноября Россельхознадзор запретил ввоз в РФ томатов из Ферганской области из-за обнаруженного в плодах тобамовируса. Это сравнительно новое заболевание, распространенное среди растений. Позднее соответствующие органы санитарной безопасности ввели аналогичные ограничения на эту продукцию из Кашкадарьинской области. Власти республики заявили, что уже начали проверку посевов томатов и перцев на наличие опасного вируса.