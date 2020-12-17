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Флаги государств СНГ. Архивное фото

Лидеры стран СНГ встретятся онлайн 18 декабря — что они обсудят

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201217/15615374/Lidery-stran-SNG-vstretyatsya-onlayn-18-dekabrya--chto-oni-obsudyat.html

Главы государств обговорят вопросы взаимодействия в борьбе с распространением COVID-19, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Оно пройдет под председательством Узбекистана в режиме видеоконференции.

Лидеры обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также планируется рассмотреть вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса, обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

По итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.

На сегодня в СНГ, помимо России и Узбекистана, входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан.

Теги:
пандемия, внешняя политика, политика, СНГ



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