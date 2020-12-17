Лидеры стран СНГ встретятся онлайн 18 декабря — что они обсудят

Главы государств обговорят вопросы взаимодействия в борьбе с распространением COVID-19, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Оно пройдет под председательством Узбекистана в режиме видеоконференции.

Лидеры обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также планируется рассмотреть вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса, обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

По итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.

На сегодня в СНГ, помимо России и Узбекистана, входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан.