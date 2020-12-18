Какие предложения выдвинул Мирзиёев на саммите СНГ

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Решение принято: где состоится очередной саммит СНГ Председательство в Содружестве Независимых Государств перешло от Узбекистана к Беларуси - такое решение приняли единогласно главы государств СНГ. 96

Нас не догонят: в Ташкенте приготовили огромный лаваш - фото На его изготовление ушло 45 кг мяса, 8 кг чипсов, 7 кг помидоров, 7 кг огурцов, 5 литров фирменного соуса и по одному блоку кетчупа и майонеза. 1