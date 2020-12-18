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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Какие предложения выдвинул Мирзиёев на саммите СНГ

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201218/15628228/Kakie-predlozheniya-vydvinul-Mirziev-na-sammite-SNG.html

Заседание Совета глав государств СНГ проходит в пятницу в формате видеоконференции под председательством узбекского лидера.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на саммите Содружества Независимых Государств

Предложения главы республики: основное

  • Товарооборот Узбекистана с другими странам СНГ растет, причем с отдельными из них он увеличился в этом году более чем на 20 процентов. Республика намерена и далее углублять сотрудничество в рамках Договора о зоне свободной торговли. Важно широко внедрять "зеленые" и упрощенные таможенные коридоры, запустить единую площадку электронной торговли.
  • Узбекистан выступает за разработку комплексной программы промышленной кооперации — создание совместных кластеров в АПК, машиностроении, электротехнике, легкой и пищевой промышленности, фармацевтике и других приоритетных отраслях. Презентацию этой программы можно провести на Форуме промкооперации в Ташкенте в 2021 году.
  • Ключевые задачи в сфере транспорта — повышение конкурентоспособности транспортных коридоров, гармонизация технических регламентов и стандартов, проведение согласованной тарифной политики, взаимное предоставление преференций и скорейшее возобновление авиасообщения с соблюдением всех санитарных требований.
"Это будет способствовать восстановлению деловых, гуманитарных и туристических обменов", — заявил президент.
  • Остро стоит вопрос социальной и правовой защиты трудовых мигрантов. Нужно создать единый механизм взаимного признания их документов. Необходима программа сотрудничества в этой сфере — с учетом интересов государства, бизнеса и работников.
  • Следует наладить эффективную систему мониторинга и реагирования на ЧС, связанные с эпидемиями. Важно ускорить подготовку соответствующего соглашения в рамках СНГ. 
"В целях профилактики заболеваний, широкого вовлечения наших граждан в занятия физической культурой предлагаем ежегодно проводить во всех наших странах марафон здоровья СНГ с организацией массовых спортивных и культурных мероприятий", — сказал президент.
  • В рамках очередного форума научной и творческой интеллигенции СНГ в Узбекистане провести конференцию, посвященную культурному наследию стран Содружества.
  • Поручить Антитеррористическому центру СНГ разработать программу сотрудничества в области дерадикализации, в том числе лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов, и их интеграции в мирную жизнь.
Теги:
политика, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, СНГ



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