Мирзиёев и Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Главы государств пожелали народам двух республик мира, благополучия и процветания.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом. О телефонном разговоре сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

"Главы государств обменялись сердечными поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, искренне пожелав братским народам Узбекистана и Таджикистана мира, благополучия и процветания", — говорится в публикации.

Мирзиёев и Рахмон договорились о дальнейшем увеличении товарооборота, продвижении совместных проектов кооперации, расширении межрегионального и культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, главы республик рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий. Шавкат Мирзиёев пожелал Эмомали Рахмону успешного председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2021 году.