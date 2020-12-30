13:44 30 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск
Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Мирзиёев и Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201230/15705680/Mirziev-i-Rakhmon-pozdravili-drug-druga-s-nastupayuschim-Novym-godom.html

Главы государств пожелали народам двух республик мира, благополучия и процветания.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом. О телефонном разговоре сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

"Главы государств обменялись сердечными поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, искренне пожелав братским народам Узбекистана и Таджикистана мира, благополучия и процветания", — говорится в публикации.

Мирзиёев и Рахмон договорились о дальнейшем увеличении товарооборота, продвижении совместных проектов кооперации, расширении межрегионального и культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, главы республик рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий. Шавкат Мирзиёев пожелал Эмомали Рахмону успешного председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2021 году.

Теги:
Новый год, поздравление, Таджикистан, Узбекистан, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые интересные археологические открытия 2020 года - фото
Российских миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом
Ёлка, письма и подарки: как миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом
Как стать самозанятым в Узбекистане - инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться