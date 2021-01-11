Выборы президента Кыргызстана: Путин поздравил Жапарова с победой

Досрочные выборы президента КР и референдум по определению формы правления в республике состоялись 10 января. Садыр Жапаров лидирует с 79,2 процента голосов после обработки бюллетеней с 98 процентов участков.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Кыргызстана, сообщается на сайте Кремля.

"Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента, — говорится в послании. — Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе".

Путин добавил, что отношения между странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. РФ и Кыргызстан накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, "конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС".

Досрочные выборы президента Кыргызстана и референдум по определению формы правления в республике состоялись 10 января. Садыр Жапаров лидирует с 79,2 процента голосов после обработки бюллетеней с 98 процентов участков.

Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97 процентов бюллетеней, более 80 процентов граждан страны предпочли президентскую форму правления парламентской.

Официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования — после ручного подсчета результатов. Однако, как рассказали в ЦИК, по факту это будет сделано значительно раньше — в течение двух-трех дней.