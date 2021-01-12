В МИД России допустили проведение межафганских переговоров в РФ

В случае "пробуксовки процесса" РФ готова "предпринять дополнительные усилия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних механизмов, в том числе расширенной "тройки" и московского формата", отметил директор второго департамента Азии МИД РФ.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Москва допускает возможность проведения межафганских переговоров на своей территории, заявил директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

"Допускаем возможность проведения межафганских переговоров на территории России, однако пока говорить об этом, а тем более прогнозировать какие-то сроки преждевременно", — сказал Кабулов в интервью РИА Новости.

В случае "пробуксовки процесса" РФ готова "предпринять дополнительные усилия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних механизмов, в том числе расширенной "тройки" и московского формата", добавил он.

Москва призывает стороны в Афганистане перейти к содержательным переговорам по урегулированию, заявил Замир Кабулов.

"Полноценного возобновления намечавшихся на 5 января межафганских переговоров, как мы понимаем, не произошло. Имевшие место контакты сторон, собравшихся в Дохе не в полном составе, имели формальный характер. Следует ожидать продолжения "вязкой" дискуссии относительно технических вопросов, связанных с согласованием повестки дня. По-прежнему важным считаем скорейшее завершение предварительного этапа переговоров и начало субстантивного обсуждения проблематики национального примирения в Афганистане", — сказал Кабулов.

В Исламской Республике Афганистан (ИРА) идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности ИРА проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Двенадцатого сентября в столице Катара Дохе между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация