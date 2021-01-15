Глава МИД России 21 января встретится с послами стран СНГ в Москве

В ходе беседы планируется подвести итоги совместной работы в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 января встретится с послами стран СНГ в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать первого января в Москве состоится традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, которые аккредитованы в России", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, в ходе беседы планируется подвести итоги совместной работы в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве в 2020 году, а также обсудить дальнейшие шаги по наращиванию сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в России с 11 октября 2018 года является Ботиржон Асадов.