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Здание Министерства иностранных дел РФ

Глава МИД России 21 января встретится с послами стран СНГ в Москве

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210115/15794595/Glava-MID-Rossii-21-yanvarya-vstretitsya-s-poslami-stran-SNG-v-Moskve.html

В ходе беседы планируется подвести итоги совместной работы в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 января встретится с послами стран СНГ в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать первого января в Москве состоится традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, которые аккредитованы в России", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, в ходе беседы планируется подвести итоги совместной работы в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве в 2020 году, а также обсудить дальнейшие шаги по наращиванию сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в России с 11 октября 2018 года является Ботиржон Асадов.

Теги:
МИД России, СНГ, Россия, внешняя политика, политика, Сергей Лавров



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