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Эмомали Рахмон в музее Лидера нации

Эмомали Рахмон открыл музей имени самого себя

Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210123/15847903/Emomali-Rakhmon-otkryl-muzey-imeni-samogo-sebya.html

Музей был создан в Таджикском национальном университете по решению ученого совета этого вуза.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его сын, мэр Душанбе Рустам Эмомали открыли в Таджикском национальном университете (ТНУ) музей Лидера нации.

Эмомали Рахмон учился на экономическом факультете ТНУ с 1977 по 1982 год. В настоящее время это ведущий вуз страны.

Как рассказали в пресс-службе главы республики, Рахмон и Эмомали в пятницу открыли новый учебный корпус ТНУ. В семиэтажном здании расположится факультет экономики и финансов.

В этом же новом корпусе состоялось открытие музея президента страны — Лидера нации Эмомали Рахмона.

Эмомали Рахмон (справа) и Рустам Эмомали в музее Лидера нации
Пресс-служба президента Таджикистана
Эмомали Рахмон (справа) и Рустам Эмомали в музее Лидера нации

Музей был создан по решению ученого совета Таджикского национального университета в дань уважения главе государства для увековечения его заслуг.

Теги:
музей, Рустам Эмомали, Эмомали Рахмон, Таджикистан



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