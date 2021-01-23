Эмомали Рахмон открыл музей имени самого себя

Музей был создан в Таджикском национальном университете по решению ученого совета этого вуза.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его сын, мэр Душанбе Рустам Эмомали открыли в Таджикском национальном университете (ТНУ) музей Лидера нации.

Эмомали Рахмон учился на экономическом факультете ТНУ с 1977 по 1982 год. В настоящее время это ведущий вуз страны.

Как рассказали в пресс-службе главы республики, Рахмон и Эмомали в пятницу открыли новый учебный корпус ТНУ. В семиэтажном здании расположится факультет экономики и финансов.

В этом же новом корпусе состоялось открытие музея президента страны — Лидера нации Эмомали Рахмона.

Пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) и Рустам Эмомали в музее Лидера нации

Музей был создан по решению ученого совета Таджикского национального университета в дань уважения главе государства для увековечения его заслуг.