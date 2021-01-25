Узбекистан примет участие в заседании ШОС в Душанбе

Оно пройдет 26-27 января. Участники рассмотрят проекты документов, которые планируется внести на подписание саммита глав государств ШОС, намеченного на сентябрь 2021 года.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Узбекистан примет участие в Очередном заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 26-29 января в Душанбе, сообщает РИА Новости.

В столице Таджикистана будет обсужден ход подготовки основных мероприятий ШОС, в том числе празднование двадцатилетия организации в сентябре 2021 года, которое пройдет под девизом "20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания".

"Участники встречи рассмотрят проекты документов, которые планируется внести на подписание саммита глав государств ШОС, намеченного на 16-17 сентября 2021 года в Душанбе, обсудят реализацию инициатив, которые были выдвинуты на саммите и заседании Совета глав правительств ШОС в 2020 году", - говорится в сообщении.

Совет национальных координаторов осуществляет координацию текущей деятельности ШОС и обеспечивает взаимодействие соответствующих министерств и ведомств государств-членов Организации.

В состав же организации входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия. Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка являются "партнерами по диалогу ШОС".

Республика Таджикистан приняла председательство по итогам заседания Совета глав государств ШОС, прошедшего 10 ноября 2020 года.