Узбекистан примет участие в заседании ШОС в Душанбе

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Узбекистан примет участие в Очередном заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 26-29 января в Душанбе, сообщает РИА Новости.
В столице Таджикистана будет обсужден ход подготовки основных мероприятий ШОС, в том числе празднование двадцатилетия организации в сентябре 2021 года, которое пройдет под девизом "20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания".
"Участники встречи рассмотрят проекты документов, которые планируется внести на подписание саммита глав государств ШОС, намеченного на 16-17 сентября 2021 года в Душанбе, обсудят реализацию инициатив, которые были выдвинуты на саммите и заседании Совета глав правительств ШОС в 2020 году", - говорится в сообщении.
Совет национальных координаторов осуществляет координацию текущей деятельности ШОС и обеспечивает взаимодействие соответствующих министерств и ведомств государств-членов Организации.
Республика Таджикистан приняла председательство по итогам заседания Совета глав государств ШОС, прошедшего 10 ноября 2020 года.