Жээнбекова пригласили на инаугурацию Жапарова

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Бывшего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова пригласили на инаугурацию нового лидера республики Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-секретаря Жапарова Галина Байтерек.

Торжественная церемония состоится 28 января в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, пишет Sputnik Кыргызстан.

На инаугурацию приглашены также Роза Отунбаева, стоявшая во главе государства в 2010-2011 годах, и несколько бывших кандидатов на пост президента.

Сооронбай Жээнбеков правил страной в течение трех лет — с 2017 по 2020-й. Добровольно ушел в отставку после событий прошлой осени: в октябре в республике прошли парламентские выборы, предварительные итоги которых вызвали волну беспорядков.

Десятого января 2021-го в стране состоялись досрочные выборы президента, победу одержал Садыр Жапаров. Он набрал более 79 процентов голосов.