22:45 26 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Избранный президент КР Садыр Жапаров и экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото

Жээнбекова пригласили на инаугурацию Жапарова

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
Получить короткую ссылку
11111
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1a/15870838.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210126/15870899/Zheenbekova-priglasili-na-inauguratsiyu-Zhaparova.html

Торжественная церемония состоится 28 января в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Бывшего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова пригласили на инаугурацию нового лидера республики Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-секретаря Жапарова Галина Байтерек.

Торжественная церемония состоится 28 января в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, пишет Sputnik Кыргызстан.

YouTube / Sputnik Кыргызстан
Ушел под аплодисменты: как Жээнбеков объявил о своей отставке — видео
На инаугурацию приглашены также Роза Отунбаева, стоявшая во главе государства в 2010-2011 годах, и несколько бывших кандидатов на пост президента.

Сооронбай Жээнбеков правил страной в течение трех лет — с 2017 по 2020-й. Добровольно ушел в отставку после событий прошлой осени: в октябре в республике прошли парламентские выборы, предварительные итоги которых вызвали волну беспорядков.

Десятого января 2021-го в стране состоялись досрочные выборы президента, победу одержал Садыр Жапаров. Он набрал более 79 процентов голосов.

Теги:
политика, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент США Франклин Рузвельт в Овальном кабинете, 1933 год.
Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента
Спутник V добрался до Сирии: на российской авиабазе Хмеймим началась вакцинация военнослужащих
Российским военным в Сирии делают прививки от COVID-19 — видео
Статистика по изъятым таможней предметов за 2020 год
Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться