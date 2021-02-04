Арипов примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Глава правительства Узбекистана впервые будет присутствовать на заседании Евразийского межправительственного совета.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в пятницу впервые примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, пишет информагентство "Дунё".

"Правительственная делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится завтра в Алматы (Казахстан)", — говорится в публикации.

Глава правительства Узбекистана впервые будет присутствовать на заседании Евразийского межправсовета.

Арипов также примет участие в пленарной сессии форума "Almaty Digital Forum 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность".

В Евразийской экономической комиссии ранее сообщали, что повестка будущей встречи премьеров стран объединения включает 11 вопросов. В их числе — совершенствование механизмов применения на территории союза специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, актуализация перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

Межправсовет обсудит концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств союза, порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах ЕАЭС. Кроме того, ЕЭК представит главам правительств доклад о макроэкономической ситуации в государствах союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития.

Напомним, участниками ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателями — Узбекистан, Куба и Молдова (первые две страны — с декабря 2020 года).