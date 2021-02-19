Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Главы государств обговорят в том числе "совместное реагирование на возникающие вызовы".

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи в ближайший понедельник, 22 февраля.

Лукашенко будет находиться в РФ с рабочим визитом.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития отношений между странами. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

По данным пресс-службы президента Беларуси, Путин и Лукашенко также обговорят "совместное реагирование на возникающие вызовы".

Предыдущие переговоры глав государств состоялись в сентябре 2020-го, спустя несколько недель после президентских выборов в РБ. Встреча тоже прошла в Сочи.