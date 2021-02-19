Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Как рассказали в пресс-службе Кремля, планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития отношений между странами. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
По данным пресс-службы президента Беларуси, Путин и Лукашенко также обговорят "совместное реагирование на возникающие вызовы".
Предыдущие переговоры глав государств состоялись в сентябре 2020-го, спустя несколько недель после президентских выборов в РБ. Встреча тоже прошла в Сочи.
Черноногие хорьки считались вымершим видом с 1979 года, но потом удалось обнаружить оставшиеся 130 особей. Большая часть популяции погибла, а тех, кого удалось искусственно развести, состоят друг с другом в близком родстве. Что рано или поздно приводит к вымиранию.