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Президент России Владимир Путин (слева) и президент Беларуси Александр Лукашенко

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210219/16045620/Putin-i-Lukashenko-provedut-peregovory-v-Sochi.html

Главы государств обговорят в том числе "совместное реагирование на возникающие вызовы".

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи в ближайший понедельник, 22 февраля. 

Лукашенко будет находиться в РФ с рабочим визитом.

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Как рассказали в пресс-службе Кремля, планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития отношений между странами. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

По данным пресс-службы президента Беларуси, Путин и Лукашенко также обговорят "совместное реагирование на возникающие вызовы".

Предыдущие переговоры глав государств состоялись в сентябре 2020-го, спустя несколько недель после президентских выборов в РБ. Встреча тоже прошла в Сочи.

Теги:
политика, Беларусь, Россия, переговоры, Сочи, Александр Лукашенко, Владимир Путин



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