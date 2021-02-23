Братские народы навек: за что Афганистан благодарен президенту Узбекистана?

Министр иностранных дел республики встретился с двумя высокопоставленными лицами: президентом Афганистана и главой МИД страны.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Сегодня, 23 февраля, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Кабуле с президентом Афганистана Ашрафомом Гани.

Прежде всего, Камилов передал ему послание от главы республики Шавката Мирзиёева.

Пресс-служба МИД Узбекистана 23 февраля 2021 года глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Кабул с рабочим визитом, был принят президентом Афганистана Ашрафом Гани

Переговоры сторон были посвящены состоянию и перспективам двусторонних отношений в самых разных сферах.

"Стороны с удовлетворением отметили нынешний высокий уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнули обоюдную приверженность дальнейшему углублению тесного взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении МИД республики.

Гани отдельно поблагодарил "от имени братского народа Афганистана" Мирзиёева за всестороннюю поддержку Узбекистана "в вопросах обеспечения мира и стабильности на афганской земле, восстановления экономики страны".

Участники встречи также отметили важность обсуждения афганского вопроса на политической арене для обеспечения долгосрочного мира и безопасности в стране.

Камилов и Гани рассмотрели и другие вопросы, стоящие на повестке.

Далее глава МИД Узбекистана провел встречу со своим афганским коллегой Ханифом Атмаром.

"Афганская сторона подтвердила неизменную поддержку руководством страны последовательных усилий Узбекистана по содействию мирному процессу в Афганистане, его экономическому восстановлению", — сообщили в МИД.

В конце Камилов пригласил афганских партнеров на международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Напомним: она пройдет в этом году в Ташкенте.