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Пограничник, архивное фото

Узбекистан и Казахстан готовят документы по демаркации новых участков госграницы

© AP Photo / Gregory Bull
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210224/16068968/Uzbekistan-i-Kazakhstan-gotovyat-dokumenty-po-demarkatsii-novykh-uchastkov-gosgranitsy.html

В Ташкенте 18-24 февраля состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Представители Узбекистана и Казахстана готовят документы по демаркации новых участков общей границы, сообщает ИА "Дунё".

По данным информагентства, 18-24 февраля в Ташкенте состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

"Стороны продолжили подготовку итоговых документов по демаркации границы на участке в пределах Сырдарьинской области Узбекистана по смежеству с Туркестанской областью Казахстана", — говорится в публикации.

Во время заседания были также представлены итоги обследования отдельных участков границы в пределах Ташкентской и Джизакской областей Узбекистана и Туркестанской области Казахстана.

После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, что являлось причиной регулярных пограничных конфликтов. Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году и активизировали в начале 2017-го после прихода к власти президента РУз Шавката Мирзиёева.

Теги:
демаркация, госграница, граница, Казахстан, Узбекистан



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