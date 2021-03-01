Байден заинтересовался Узбекистаном и всей Центральной Азией. Почему?

Вашингтон заявил, что демократические преобразования в Узбекистане все больше привлекают внимание.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Новая администрация США во главе с Джо Байденом выразила интерес к Узбекистану, и это обусловлено несколькими факторами.

В частности, экс-помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Роберт Блэйк отметил, что сейчас весь регион движется по пути серьезных реформ.

Вашингтон их приветствует.

Блэйк отметил, что "локомотивом" стал Узбекистан, который при президенте Шавкате Мирзиёеве стал "главным драйвером укрепления сотрудничества между странами региона и расширения взаимосвязанности в Центральной Азии".

Узбекистан, ко всему прочему, идет по пути демократических преобразований и эффективного госуправления. Это выражается в стремлении республики открыть торговые маршруты из ЦА в Индийский океан.

Анализируя регион в целом, Блэйк подчеркнул, что в странах ЦА в последние годы заметно улучшился инвестиционный климат и условия для бизнеса.

По мнению экс-помощника госсекретаря США, Джо Байден будет держаться привычного внешнеполитического курса в отношении региона ЦА.

Блэйк отметил, что для Вашингтона в приоритете стоят:

обеспечение суверенитета, независимости и территориальной целостности стран ЦА;

борьба с терроризмом в регионе;

недопущение распространения оружия массового поражения;

поддержание энергетической безопасности;

расширение военного сотрудничества с целью повышения оборонного потенциала стран региона на фоне предстоящего вывода войск коалиции из Афганистана;

поддержка демократических преобразований, гражданского общества и защита прав человека;

содействие экономическому процветанию в Центральной Азии;

в то же время, расширение возможностей для американского бизнеса.

О неизменности центральноазиатского вектора внешней политики США при Байдене заявил и экс-посол в Узбекистане и Казахстане Джордж Кролл.

Он, как и Блэйк, отметил, что демократические преобразования в Узбекистане все больше привлекают внимание Вашингтона.

Также очевидно, что республика увеличивает свой вес и влияние в регионе, продвигая идею взаимосвязанности Центральной и Южной Азии через конкретные инфраструктурные проекты.

О росте авторитета стран ЦА заявил и бывший старший вице-президент Гудзонского института Эндерс Уимбуш.

Он убежден, что государства региона ведут себя более уверенно, отстаивая собственные экономические приоритеты, независимую внешнюю политику.

Кроме того, в странах формируется молодая элита, активно вовлеченная в программы реформ и преобразований.

Все это, по мнению американцев, повышает интерес новой администрации США к Узбекистану и ЦА.

Между тем многие эксперты убеждены, что Штаты лукавят, когда говорят о желании посодействовать развитию региона.

В частности, отмечается, что подобное "панибратство" может быть частью продуманной стратегии по смещению на второй план своих главных геополитических соперников — России и Китая.

Кроме того, политологи указывают на очевидный интерес Штатов в усилении влияния на Среднем и Ближнем Востоке.

В этом случае Узбекистан и Казахстан выступили бы военными плацдармами в регионе.

Эксперты отмечают и такой момент: глобальных интересов у США в Центральной Азии не так много.

Вместо этого странам региона было бы выгоднее и логичнее упрочить отношения со своими ближайшими соседями, в числе которых — Россия.