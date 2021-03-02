Сергея Лаврова пригласили на международную конференцию в Ташкент

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова принять участие в международной конференции, посвященной укреплению связей между Центральной и Южной Азией.
Данное мероприятие, как ожидается, в итоге поможет вовлечь Афганистан в экономические региональные связи, поспособствует миру и стабильности в регионе.
Напомним, конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится в Ташкенте. Ранее на нее были приглашены, в частности, Индия и Кыргызстан.