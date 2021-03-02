Сергея Лаврова пригласили на международную конференцию в Ташкент

Конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится в Ташкенте в июле 2021 года.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова принять участие в международной конференции, посвященной укреплению связей между Центральной и Южной Азией.

"Я пригласил Сергея Викторовича принять участие в июле в международной конференции, которая будет посвящена укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, и в этот процесс, мы надеемся, активно будет вовлечен Афганистан", — сказал Камилов на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

Данное мероприятие, как ожидается, в итоге поможет вовлечь Афганистан в экономические региональные связи, поспособствует миру и стабильности в регионе.

Напомним, конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится в Ташкенте. Ранее на нее были приглашены, в частности, Индия и Кыргызстан.