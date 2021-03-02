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Министры иностранных дел Узбекистана и России — Абдулазиз Камилов (слева) и Сергей Лавров

Сергея Лаврова пригласили на международную конференцию в Ташкент

МИД РФ
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210302/16111941/Sergeya-Lavrova-priglasili-na-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu-v-Tashkent.html

Конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится в Ташкенте в июле 2021 года.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова принять участие в международной конференции, посвященной укреплению связей между Центральной и Южной Азией.

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"Я пригласил Сергея Викторовича принять участие в июле в международной конференции, которая будет посвящена укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, и в этот процесс, мы надеемся, активно будет вовлечен Афганистан", — сказал Камилов на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

Данное мероприятие, как ожидается, в итоге поможет вовлечь Афганистан в экономические региональные связи, поспособствует миру и стабильности в регионе.

Напомним, конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится в Ташкенте. Ранее на нее были приглашены, в частности, Индия и Кыргызстан.

Теги:
Конференция, Центральная Азия, внешняя политика, политика, Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров



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