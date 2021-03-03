Станет ли Шавкат Мирзиёев героем новой документалки об Узбекистане?

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан совместно снимают документальный фильм "Узбекистан. Обновляющаяся история". Фильм посвящен 30-летию независимости республики.
В 2018-м "Мастерская" представила общественности фильм "Миропорядок" — полуторачасовое интервью телеведущего Владимира Соловьева с российским лидером.
Агентству Sputnik удалось выяснить некоторые подробности съемок фильма об Узбекистане.
"Все мы знаем, что история Узбекистана — драматичная и сложная, поэтому нам интересно, что это государство утверждает сейчас, какие в стране были проведены экономические и социальные реформы, — заявила Sputnik Узбекистан продюсер фильма и основатель кинокомпании "Мастерская" Саида Медведева. — Я буквально позавчера прилетела из Узбекистана, я потрясена. Могу сказать, что эта страна переживает третий Ренессанс".
Предположительно, в фильме будет фигурировать президент Шавкат Мирзиёев.
"Мы снимаем встречи президента с людьми", — отметила Медведева.
Для съемочной группы "Мастерской" этот фильм об Узбекистане не первый: в 2014 году кинокомпания сняла документальную ленту "Узбекистан. Жемчужина песков", в котором рассказывается об истории и культуре страны. Премьера нового фильма запланирована на август-сентябрь 2021-го.