Станет ли Шавкат Мирзиёев героем новой документалки об Узбекистане?

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан совместно снимают документальный фильм "Узбекистан. Обновляющаяся история". Фильм посвящен 30-летию независимости республики.

Кинематографисты уже начали съемки, и в процессе заняты две компании — "Узбеккино" и российская киностудия "Мастерская". Примечательно, что кинокомпания "Мастерская" специализируется на документальном кино, посвященном политике. В частности, в 2015 году она выпустила ленту о Владимире Путине под названием "Президент. История новой России". В процессе подготовки фильма съемочная группа студии сопровождала российского лидера в его рабочих поездках, причем как по стране, так и за рубежом.

В 2018-м "Мастерская" представила общественности фильм "Миропорядок" — полуторачасовое интервью телеведущего Владимира Соловьева с российским лидером.

Агентству Sputnik удалось выяснить некоторые подробности съемок фильма об Узбекистане.

"Все мы знаем, что история Узбекистана — драматичная и сложная, поэтому нам интересно, что это государство утверждает сейчас, какие в стране были проведены экономические и социальные реформы, — заявила Sputnik Узбекистан продюсер фильма и основатель кинокомпании "Мастерская" Саида Медведева. — Я буквально позавчера прилетела из Узбекистана, я потрясена. Могу сказать, что эта страна переживает третий Ренессанс".

Предположительно, в фильме будет фигурировать президент Шавкат Мирзиёев.

"Мы снимаем встречи президента с людьми", — отметила Медведева.

Для съемочной группы "Мастерской" этот фильм об Узбекистане не первый: в 2014 году кинокомпания сняла документальную ленту "Узбекистан. Жемчужина песков", в котором рассказывается об истории и культуре страны. Премьера нового фильма запланирована на август-сентябрь 2021-го.