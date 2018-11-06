Курганская: новая транспортная концепция сделает маршруты Ташкента удобными

Пресс-секретарь московского научно-исследовательского института "МосТрансПроект" Марина Курганская рассказала о транспортной концепции, которая будет разработана для столицы Узбекистана.

Московский научно-исследовательский институт "МосТрансПроект" разработает транспортную концепцию для Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Как в Москве: в Ташкенте появятся парковки с единым центром управления

"В транспортную концепцию входят мероприятия, которые определят развитие городского транспорта: проект изменения дорожного движения, оптимизация светофоров, развитие парковочного пространства, велосипедная и пешеходная инфраструктура, настройка существующих маршрутов городского транспорта", - пояснила пресс-секретарь московского научно-исследовательского института "МосТрансПроект" Марина Курганская.

Специалисты института совместно с хокимиятом города проведут комплексное исследование транспорта, а также оптимизируют маршрутную сеть. В планах администрации Ташкента организовать в городе ситуационный центр организации дорожного движения для контроля и координации транспортных потоков.