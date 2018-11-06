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Пресс-секретарь московского научно-исследовательского института МосТрансПроект Марина Курганская
Из личного архива Марины Курганской

Курганская: новая транспортная концепция сделает маршруты Ташкента удобными

Радио
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Пресс-секретарь московского научно-исследовательского института "МосТрансПроект" Марина Курганская рассказала о транспортной концепции, которая будет разработана для столицы Узбекистана.

Московский научно-исследовательский институт "МосТрансПроект" разработает транспортную концепцию для Ташкента.

Автомобили в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"В транспортную концепцию входят мероприятия, которые определят развитие городского транспорта: проект изменения дорожного движения, оптимизация светофоров, развитие парковочного пространства, велосипедная и пешеходная инфраструктура, настройка существующих маршрутов городского транспорта", - пояснила пресс-секретарь московского научно-исследовательского института "МосТрансПроект" Марина Курганская.

Специалисты института совместно с хокимиятом города проведут комплексное исследование транспорта, а также оптимизируют маршрутную сеть. В планах администрации Ташкента организовать в городе ситуационный центр организации дорожного движения для контроля и координации транспортных потоков.




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