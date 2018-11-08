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Гульчехра Маткаримова, доктор юридических наук, профессор
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Маткаримова: роль отца в узбекском обществе минимизирована

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Доктор юридических наук, профессор Гульчехра Маткаримова ответила на вопрос, что мешает мужчинам в Узбекистане больше времени посвящать семье и воспитанию детей.

Распад СССР и появление независимых государств очень сильно повлияли на психику узбекских мужчин, рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан Гульчехра Маткаримова в рамках международной конференции о роли женщин в демократическом обновлении страны, проходящей в Ташкенте. 

Международный форум женщин в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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"Раньше была стабильность, и мужчина привык к определенному укладу жизни – утром он идет на работу, вечером возвращается с зарплатой. И вдруг эта стабильность исчезла. И мужчина растерялся. В это время именно женщина взяла бразды правления в свои руки и начала зарабатывать, чтобы кормить детей. Поэтому за годы независимости республики очень многие женщины добились успеха в бизнесе", - объяснила она.

О том, как меняется отношение к семье и детям у современных молодых людей в Узбекистане и что этому способствует – слушайте в интервью.




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    Тушите свет

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