Разуваев о том, почему латинский алфавит для Узбекистана - это прошлый век

Директор аналитического департамента "Альпари", эксперт Центра Льва Гумилева, финансовый аналитик Александр Разуваев назвал главные недостатки внедрения латинского алфавита в постсоветских странах с учетом глобальных тенденций в экономике и языке.
Разуваев о недостатках и сложностях латинского алфавита
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По его словам, еще в советское время ряд республик использовали наравне с кириллическим латинский вариант алфавита, а некоторые страны по нескольку раз переходили с одного на письма на другой. Но у этого процесса, несмотря на глобализацию и популярность английского языка, есть существенные недостатки.
"Во-первых, при переходе на латиницу значительная часть современной и советской литературы на кириллице станет недоступна для нового поколения. Второй момент - фонетические особенности. Латинский алфавит заточен под Европу и не учитывает особенности восточных языков. Можно, конечно, на письме изобразить тот или иной звук различными сочетаниями, но это все равно что чесать за правым ухом левой ногой", — отметил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Кроме того, уверен Разуваев, если оценивать глобально, то эпоха европеизации миновала в прошлом и позапрошлом столетии, а сейчас напротив, активизировалось восточное направление.
"Я не говорю, что надо переходить на китайские иероглифы или арабскую вязь, но встраиваться сейчас в западный мер уже нет никакой экономической выгоды", — заключил эксперт.
В Узбекистане специалисты из Университета узбекского языка и литературы разработали и предложили для дальнейшего рассмотрения свой упрощенный вариант латинского алфавита, который содержит 28 символов. Он призван обеспечить более точную передачу фонетических нюансов национального языка на письме. В настоящее время в республике используется кириллический и латинские алфавиты.
Договоренность о проведении форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном была достигнута в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан в марте 2017 года.