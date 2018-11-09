18:26 12 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев
Фото из личного архива Александра Разуваева

Разуваев о том, почему латинский алфавит для Узбекистана - это прошлый век

Радио
Получить короткую ссылку
48612

Директор аналитического департамента "Альпари", эксперт Центра Льва Гумилева, финансовый аналитик Александр Разуваев назвал главные недостатки внедрения латинского алфавита в постсоветских странах с учетом глобальных тенденций в экономике и языке.

По его словам, еще в советское время ряд республик использовали наравне с кириллическим латинский вариант алфавита, а некоторые страны по нескольку раз переходили с одного на письма на другой. Но у этого процесса, несмотря на глобализацию и популярность английского языка, есть существенные недостатки.

"Во-первых, при переходе на латиницу значительная часть современной и советской литературы на кириллице станет недоступна для нового поколения. Второй момент - фонетические особенности. Латинский алфавит заточен под Европу и не учитывает особенности восточных языков. Можно, конечно, на письме изобразить тот или иной звук различными сочетаниями, но это все равно что чесать за правым ухом левой ногой", — отметил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Кроме того, уверен Разуваев, если оценивать глобально, то эпоха европеизации миновала в прошлом и позапрошлом столетии, а сейчас напротив, активизировалось восточное направление. 

"Я не говорю, что надо переходить на китайские иероглифы или арабскую вязь, но встраиваться сейчас в западный мер уже нет никакой экономической выгоды", — заключил эксперт.

Работа за компьютером. Клавиатура
© Sputnik / Руслан Кривобок
Тонкости языка: нужен ли Узбекистану новый алфавит
В Узбекистане специалисты из Университета узбекского языка и литературы разработали и предложили для дальнейшего рассмотрения свой упрощенный вариант латинского алфавита, который содержит 28 символов. Он призван обеспечить более точную передачу фонетических нюансов национального языка на письме. В настоящее время в республике используется кириллический и латинские алфавиты.   




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Розарий в руках у священника
    Торг не уместен

    Житель Волгограда выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "хрустальные четки Вазгена I" за 10 миллионов рублей.

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Белый кролик держит в страхе котов в Абхазии - видео
Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054