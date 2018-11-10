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Дмитрий Александров
© Foto : Из личного архива Дмитрия Александрова

Александров: в Афганистане наблюдаются тревожные для стран ЦА тенденции

Радио
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Улучшение и стабилизация ситуации в Афганистане, особенно в пограничных регионах, это общий интерес стран ЦА, рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Александров.

"Не надо забывать и о набившей оскомину проблеме – наркотрафике… Эта проблема касается всех стран ЦА", — подчеркнул Александров.

Как отметил эксперт, проблему производства наркотиков в Афганистане невозможно урегулировать без участия стран региона. Осложняет ситуацию и то, что США не борются с выращиванием опийного мака.

Еще одной проблемой остается проникновение боевиков террористических организаций из Афганистана в соседние страны. При этом, отметил Александров, зачастую они представляют международные группировки, не имеющие отношения к "Талибану" (движение признано террористическим в РФ и ряде других стран).

В то же время, заметил эксперт, сам факт участия представителей этого движения в московском переговорном процессе дает надежду на стабилизацию обстановки в Афганистане.

Теги:
Борьба с терроризмом, наркотрафик, переговоры, Центральная Азия, США, Афганистан



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