18:25 12 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Жибек Сыздыкова
© Foto : Из личного архива Жибек Сыздыковой

Сыздыкова: внедрение латиницы в Узбекистане — длительный и сложный процесс

Радио
Получить короткую ссылку
263 0 0

В Узбекистане предложили упрощенный латинский алфавит, более полно отражающий фонетические особенности национального языка. По мнению замдиректора ИСАА МГУ имени М В. Ломоносова, заведующей кафедры стран ЦА и Кавказа Жибек Сыздыковой, переход на латиницу не охладит отношений республики с Россией.

Эксперт подчеркнула, что переход на латиницу во многом продиктован глобализацией и развитием современных технологий. С таким подходом молодежи будет проще интегрироваться в мировое сообщество.

Девушка читает книгу в библиотеке
© Sputnik / Евгений Одиноков
Глобализация или прошлый век: эксперты о латинице в Узбекистане
"Однако надо понимать, что этот процесс может занять довольно длительное время – порядка 10-15 лет. При этом изменения коснутся множества сфер – это и подготовка учителей, и учебной литературы. Параллельно должно происходить сразу несколько поступательных процессов, так что определенная нагрузка, безусловно, на страну ложится", — отмечает Сыздыкова.

В то же время она не видит в этом угрозы для похолодания отношений между Ташкентом и Москвой.

"Внедрение латиницы не означает, что перестанут учить русский язык или наступит какое-то охлаждение в отношениях между странами. Гуманитарные и культурные связи в любом случае сохраняются и развиваются", — подчеркнула эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

"Эти буквы не мешают только бездельникам": нужен ли Узбекистану новый алфавит =>> 

В настоящее время в республике используется три основных алфавита – русский, узбекский кириллический и узбекский на латинице. Однако последний пока так и не прижился из-за определенных сложностей в отображении на письме отдельных фонетических элементов. В новой версии предлагается использовать 28 символов и два буквенных сочетания.

По теме

Нужен ли Узбекистану новый алфавит на основе латинской графики?
В Узбекистане предлагают ввести упрощенный алфавит на основе латиницы
Разуваев о том, почему латинский алфавит для Узбекистана - это прошлый век
Теги:
Лингвистика, Образование, Россия, узбекский язык, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Розарий в руках у священника
    Торг не уместен

    Житель Волгограда выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "хрустальные четки Вазгена I" за 10 миллионов рублей.

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Белый кролик держит в страхе котов в Абхазии - видео
Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054