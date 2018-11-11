Семенова о наггетсах из куриных перьев: люди ищут альтернативу мясу

Американская компания Just представила первые куриные наггетсы для вегетарианцев. Они выглядят как оригинальный продукт, но изготовлены из куриных перьев.
"Мясо — источник полноценного белка. Ему нет замены в питании. Вегетарианцы рискуют своим здоровьем. Рано или поздно у них появляется анемия", — сказала эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия.
Она отметила, что сегодня все труднее производить мясо из-за различных рисков: может возникнуть птичий грипп или африканская чума свиней.
Самсы не будет: в Ташкенте закрыли нелегальный мясной цех
"Есть проблемы в области животноводства, но это не значит, что люди полностью должны отказаться от производства мяса. Человечество вправе искать альтернативу получению белка", - подчеркнула Семенова.
Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.