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Анастасия Семенова
© Foto : Из личного архива Анастасии Семеновой

Семенова о наггетсах из куриных перьев: люди ищут альтернативу мясу

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Заместитель директора по научной работе ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М. Горбатова" Анастасия Семенова рассказала, есть ли будущее у заменителей мяса.

Американская компания Just представила первые куриные наггетсы для вегетарианцев. Они выглядят как оригинальный продукт, но изготовлены из куриных перьев.

"Мясо — источник полноценного белка. Ему нет замены в питании. Вегетарианцы рискуют своим здоровьем. Рано или поздно у них появляется анемия", — сказала эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия.

Она отметила, что сегодня все труднее производить мясо из-за различных рисков: может возникнуть птичий грипп или африканская чума свиней.

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"Есть проблемы в области животноводства, но это не значит, что люди полностью должны отказаться от производства мяса. Человечество вправе искать альтернативу получению белка", - подчеркнула Семенова.

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

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Теги:
вегетарианство, мясо



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