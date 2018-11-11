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Исполнительный директор общественного объединения Семья и общество Лилия Пантелеева
Sputnik / Табылды Кадырбеков

Пантелеева о том, какие симптомы говорят о депрессии

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Врач-психиатр Лилия Пантелеева рассказала, по каким признакам можно распознать болезнь и как справиться с депрессией.

"Это несвойственное человеку снижение настроения на протяжении двух недель и более, отсутствие удовольствия от каких-либо вещей или событий, которые ранее становились поводом для радости. Кроме того, это снижение энергии и чувство постоянной усталости. В таких случаях речь чаще всего идет о депрессии", ― отметила Пантелеева в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

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Кроме того, есть ряд физиологических признаков, по которым также можно определить депрессию, хотя нередко человеку приходится пройти множество врачебных кабинетов, прежде чем вместе со специалистами прийти к такому выводу.

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Теги:
депрессия, Медицина и здоровье



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