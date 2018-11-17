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Начальник управления ТПП по привлечению инвестиций Олег Рыжиченко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Рыжиченко пояснил, чем вредны для узбекских ремесленников избыточные льготы

Радио
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Начальник управления ТПП Узбекистана по содействию привлечения иностранных инвестиций и развитию инновационного предпринимательства Олег Рыжиченко рассказал, как государство поддерживает мастеров, но при этом действует в духе рыночной экономики.

Выступая в рамках пресс-конференции в преддверии инвестиционного форума, представитель Торгово-промышленной палаты республики отметил существенную активизацию этого направления производства и торговли. Но указал на ряд вопросов, которые еще предстоит решить.

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"Мы плотно взаимодействуем с Ассоциацией (ремесленников — ред.), помогаем им выставляться за рубежом, чтобы они смогли выйти на мировой рынок и составить конкуренцию продукции из Ирана и соседних с нами государств. У нас уже есть положительные результаты – наши ремесленники возвращаются с выставок без товаров, потому что они там все продаются. А значит интерес к нашей продукции есть, ведь она ничем не уступает, а в чем-то превосходит аналоги", — подчеркнул Рыжиченко.

Он добавил, что в настоящее время, согласно указу президента Узбекистана, на ремесленников распространяется 42 льготы, в том числе по уплате налогов или при получении кредитов.

"Однако мы заинтересованы в том, чтобы выводить это сектор в рыночную экономику. Субсидии и дотации — это, конечно, хорошо, но мы считаем, что не надо их баловать. Конкурентоспособность подразумевает всегда какой-то риск или жертву со стороны предпринимателя, поэтому, мы считаем малоэффективным, к примеру, предоставление им бесплатных помещений", — разъяснил представитель ТПП Узбекистана.

Подробный комментарий чиновника о политике государства по развитию ремесленничества в стране слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
налоговые льготы, Узбекистан, ремесленники



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