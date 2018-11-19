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Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL в России и СНГ Татьяна Веллер
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Веллер рассказала, как долго инвесторы готовы ждать прибыли в Узбекистане

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Инвесторы в сфере туризма ждут от Узбекистана гарантий и прозрачности в бизнесе, заявила корреспонденту Sputnik руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL в России и СНГ Татьяна Веллер.

В Ташкенте стартовал международный инвестиционный форум в сфере туризма, на который прибыли представители отрасли и крупнейшие инвесторы из десятков стран мира. Первый день был посвящен обсуждению потенциально интересных направлений сотрудничества, кроме того, узбекские регионы презентовали свои рекреационные возможности.

По словам Татьяны Веллер, идеальным итогом проходящего форума должны стать конкретные контракты и проекты в сфере туризма и строительства инфраструктуры.

Туристы во время экскурсии
© Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Инвесторы из 48 стран приехали на туристический форум в Узбекистан
"Сегодня Узбекистану крайне важно развивать именно инфраструктуру – гостиницы, дороги, наращивать и расширять маршрутную сеть прямых авиарейсов. Причем упор необходимо делать вне традиционных центров туризма – Самарканда, Бухары или Хивы. Видно, что остальные регионы страны к этому готовы и активно презентуют имеющийся у них потенциал", — отметила представитель российской компании.

Говоря об условиях для ведения бизнеса, Веллер добавила, что каких-то непреодолимых преград для российских или иных зарубежных предпринимателей в Узбекистане нет, но существует ряд факторов, которые сдерживают приток инвестиций в республику.

"В первую очередь бизнесмены должны быть уверены, что смогут вернуть вложенные в местные проекты деньги, причем из-за особых условий они пока не готовы ждать столько же, сколько в Европе – по 12-15 лет. Сейчас максимальный срок окупаемости, на который они согласятся, – порядка 5-6 лет. Кроме того, инвесторы должны получить гарантии свободного вывода этого заработанного капитала из страны. Еще один важный фактор – прозрачность ведения самого бизнеса в стране", — подчеркнула она в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Веллер отметила, что руководство Узбекистана сейчас активно работает по всем этим направлениям, поэтому положительных результатов можно будет ждать уже в обозримом будущем.

Теги:
Инвестиции, Туризм, Россия, Узбекистан



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