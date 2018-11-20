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Технический директор Рогунской ГЭС Махмадсаид Шамсуллозода
© Нозим Каландаров

Директор Рогуна: ГЭС принесет пользу не только Таджикистану, но и всей ЦА

Радио
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Как заявил Махмадсаид Шамсуллозода, Рогунская ГЭС дает круглогодичную чистую энергию, питьевую воду и экономию водных ресурсов.

На прошлой неделе в Таджикистане произошло историческое событие – президент Эмомали Рахмон запустил один из самых больших долгостроев во всей Центральной Азии, Рогунскую гидроэлектростанцию.

О значимости проекта Sputnik Таджикистан рассказал технический директор Махмадсаид Шамсуллозода.

"Плотин такой высоты ни в Таджикистане, ни во всем мире, кажется, больше нет. Основная сложность заключалась в стесненных условиях, возникало много проблем. Район располагается в каньонах гор, очень малые подъезды, все нужно проходить под землей, важно обеспечить надежность в случае землетрясения. Однако Рогун десятилетиями будет оставаться лидером и сможет приносить пользу не только Таджикистану, но и всей Центральной Азии", - заявил Махмадсаид Шамсуллозода.

По его словам, Рогун круглогодично дает чистую энергию, питьевую воду и позволяет экономить водные ресурсы.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Центральная Азия, Таджикистан, Рогунская ГЭС



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