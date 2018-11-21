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Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова
© РГУФКСМиТ

Михайлова: Узбекистану требуются кадры для развития спорта

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Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова рассказала Sputnik об открытии филиала в Узбекистане.

Первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма откроется в Узбекистане.

"Узбекистан предложил три места, где возможно организовать филиал. Мы остановились на Самарканде  –  там самая лучшая спортивная инфраструктура", - сообщила Михайлова.

Студенты
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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По словам Михайловой, республика будет проводить мониторинг востребованности специальностей за этот год, а с 2020 года университет начнет набирать студентов. Ректор обратила внимание на то, что для узбекских студентов обучение в своей стране в филиале вуза обойдется дешевле, чем в головном вузе в Москве.

Также она добавила, что Узбекистан берет на себя все расходы по содержанию образовательного комплекса и оплате труда местных преподавателей. Российские специалисты первое время будут работать вахтовым методом и приезжать в республику на месяц.




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    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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