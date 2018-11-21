Михайлова: Узбекистану требуются кадры для развития спорта

По словам Михайловой, республика будет проводить мониторинг востребованности специальностей за этот год, а с 2020 года университет начнет набирать студентов. Ректор обратила внимание на то, что для узбекских студентов обучение в своей стране в филиале вуза обойдется дешевле, чем в головном вузе в Москве.
Также она добавила, что Узбекистан берет на себя все расходы по содержанию образовательного комплекса и оплате труда местных преподавателей. Российские специалисты первое время будут работать вахтовым методом и приезжать в республику на месяц.
СМИ сообщили о проблемах у одной из крупных систем денежных переводов, что вызвало тревогу у пользователей. Sputnik Узбекистан выяснил, стоит ли переживать мигрантам и другим клиентам, отправляющим средства через этот сервис.