Михайлова: Узбекистану требуются кадры для развития спорта

Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова рассказала Sputnik об открытии филиала в Узбекистане.

Первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма откроется в Узбекистане.

"Узбекистан предложил три места, где возможно организовать филиал. Мы остановились на Самарканде – там самая лучшая спортивная инфраструктура", - сообщила Михайлова.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Как российский вуз будет готовить будущих спортсменов для Узбекистана

По словам Михайловой, республика будет проводить мониторинг востребованности специальностей за этот год, а с 2020 года университет начнет набирать студентов. Ректор обратила внимание на то, что для узбекских студентов обучение в своей стране в филиале вуза обойдется дешевле, чем в головном вузе в Москве.

Также она добавила, что Узбекистан берет на себя все расходы по содержанию образовательного комплекса и оплате труда местных преподавателей. Российские специалисты первое время будут работать вахтовым методом и приезжать в республику на месяц.