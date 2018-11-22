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Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Лебедев: защита прав человека – приоритет СНГ

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Заложенные еще 25 лет назад принципы Содружества Независимых Государств можно считать актуальными и до сих пор, считает Лебедев.

Развитие демократии и прав человека является приоритетом для Содружества Независимых Государств, заявил на форуме в Самарканде председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

"Одной из основных целей развития нашей региональной организации является реализация основополагающих международных принципов и стандартов в области демократии и прав человека", - заявил он.

Азиатский форум по правам человека в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Как отметил Лебедев, заложенные еще четверть века назад принципы СНГ являются актуальными и до сих пор. В качестве примера он привел право на образование, защиту прав мигрантов, концепции социально-демографической политики.

В Самарканде проходит форум, посвященный 70-летию Всеобщей декларации прав человека. В работе форума принимают участие представители более 25 стран, а также председатель Сената Узбекистана, вице-премьеры, сенаторы, депутаты, руководители Конституционного и Верховного суда.

Теги:
Мигранты, Образование, СНГ



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