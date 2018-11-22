Сагалаев: независимое телевидение Узбекистана – это большое завоевание страны

В эфире Sputnik Узбекистан Эдуард Сагалаев поздравил всех работников телевидения с профессиональным праздником, а также отметил, что телевидение в республике создается на современном уровне.
"Узбекское телевидение ничуть не отстает от мировых тенденций. Оно делается на современном уровне, там есть разнообразные материалы. Но самое главное, что в Узбекистане есть частное телевидение!.. Это большое достижение страны. Хотя и государственное телевидение работает тоже на высоком уровне", - отметил собеседник.
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