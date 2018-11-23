Топорнин: Трамп разрешил стрелять в нелегалов на поражение

Президент США Дональд Трамп разрешил войскам на границе применять оружие против мигрантов. По мнению политолога Николая Топорнина, это подтверждает его решимость поставить жесткий заслон на пути нелегалов.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что ситуация в Америке сложилась довольно серьезная: к американской границе со стороны Мексики приближается караван нелегальных мигрантов, и первые тысячи уже достигли американской границы.

© Sputnik / Михаил Климентьев Трамп: нелегалы используют детей, чтобы проникнуть в США

"И до сих пор войскам и пограничникам было запрещено стрелять на поражение в случае нелегального проникновения на территорию США. Но учитывая, что сейчас тысячи мигрантов подошли к американской границе, не исключено, что часть из них будет иметь оружие и прибегнет к силовому проникновению. Трамп отдал приказ, что теперь войскам в особо сложных ситуациях в целях защиты разрешено стрелять на поражение. Это мера будет применяться в чрезвычайных ситуациях", - пояснил Топорнин.

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