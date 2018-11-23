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Улугбек Мухаммадиев - омбудсмен
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мухаммадиев о том, зачем омбудсмены стран ЦА готовят общую "дорожную карту"

Радио
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Узбекская сторона предложила провести встречу омбудсменов стран ЦА в Ташкенте, чтобы подписать "дорожную карту", которая поможет осуществлять совместную деятельность. Об этом рассказал узбекский омбудсмен Улугбек Мухаммадиев в рамках Азиатского форума по правам человека, который проходит в Самарканде.

В эфире Sputnik Узбекистан Улугбек Мухаммадиев отметил, что омбудсмены из Центральной Азии регулярно проводят встречи и сейчас занимаются разработкой совместной "дорожной карты". Узбекистан предложил провести подписание документа в Ташкенте.

Омбудсмен также подчеркнул, что в Узбекистане сегодня ведется активная работа в сфере защиты прав человека.

"Мы ежегодно получаем более 9 тысяч обращений граждан, и в них они касаются разных аспектов. В частности, люди жалуются на то, что их обращения не до конца рассматриваются на местах. Мы реагируем на такие обращения – устанавливаем контакты с местными органами власти, а если надо – даже с правоохранительными органами", — поделился он.

По словам Мухаммадиева, в каждом регионе Узбекистана есть представители омбудсмена, которые помогают общаться с гражданами.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.




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