Мухаммадиев о том, зачем омбудсмены стран ЦА готовят общую "дорожную карту"

Омбудсмен также подчеркнул, что в Узбекистане сегодня ведется активная работа в сфере защиты прав человека.
"Мы ежегодно получаем более 9 тысяч обращений граждан, и в них они касаются разных аспектов. В частности, люди жалуются на то, что их обращения не до конца рассматриваются на местах. Мы реагируем на такие обращения – устанавливаем контакты с местными органами власти, а если надо – даже с правоохранительными органами", — поделился он.
По словам Мухаммадиева, в каждом регионе Узбекистана есть представители омбудсмена, которые помогают общаться с гражданами.
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