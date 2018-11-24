Акбутин об отношениях взрослых детей с родителями

В эфире Sputnik Кыргызстан психолог Ильдар Акбутин рассказал о том, как взрослым детям отделиться от родителей и сохранить хорошие отношения в семье.

"Часто взрослых детей удерживает от того, чтобы съехать от родителей, вина. Но в чем же она проявляется? Понятно, что родители могут манипулировать. Это происходит только от того, что они сами не нашли своего взрослого смысла жизни и своей радости, а вся их энергия сосредоточилась на том, чтобы держать детей возле себя и продолжать их опекать и воспитывать. Если они отпускают взрослого ребенка, то сталкиваются с чувством страха и одиночества", - сказал психолог.

По его словам, если родители здоровы и способны заботиться о себе, то переживать не стоит.

Подробности слушайте в подкасте.