Шукурова: ВИЧ-инфицированные порой не могут доверять даже врачам

"Люди, живущие с ВИЧ, идут в организации здравоохранения, доверяя врачам, надеясь, что там помогут. А врачи в свою очередь дают нам просроченные препараты. Когда мы обнаруживаем, что они просрочены, думаем, что нас или хотят убить, или просто над нами издеваются", — сказала эксперт в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

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Ранее сообщалось, что на борьбу с ВИЧ в Узбекистане до 2022 года направят 50 миллионов долларов. В рамках программы запланировано бесперебойное обеспечение антиретровирусными препаратами и тест-системами, расширение медико-социальной помощи по профилактике, диагностике и лечению.