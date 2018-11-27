Легранова: важнейший принцип борьбы с ИГ в Азии – работа с молодежью

Страны Центральной Азии на постсоветском пространстве должны объединиться для борьбы с терроризмом, и в первую очередь ИГИЛ (запрещена в России и ЦА – прим. ред.), заявила в эфире радио Sputnik эксперт по вопросам международной безопасности Виктория Легранова.
"Если государства хотят сохранить порядок и спокойствие, ислам как религию добра, света и общего взаимопонимания, отрицающего все проявления насилия, то нужно работать непосредственно с молодежью и населением. Нивелирование салафитских и ваххабитских идей в мечетях медресе необходимо делать мягко", - сказала Легранова.
Кроме того, по ее мнению, необходимо использовать технические средства – биометрическую верификацию подозреваемых, распознавание лиц, дактилоскопию.
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