Легранова: важнейший принцип борьбы с ИГ в Азии – работа с молодежью

Специалист по вопросам международной безопасности отмечает, что странам Центральной Азии необходимо объединяться в борьбе с терроризмом.

Страны Центральной Азии на постсоветском пространстве должны объединиться для борьбы с терроризмом, и в первую очередь ИГИЛ (запрещена в России и ЦА – прим. ред.), заявила в эфире радио Sputnik эксперт по вопросам международной безопасности Виктория Легранова.

"Если государства хотят сохранить порядок и спокойствие, ислам как религию добра, света и общего взаимопонимания, отрицающего все проявления насилия, то нужно работать непосредственно с молодежью и населением. Нивелирование салафитских и ваххабитских идей в мечетях медресе необходимо делать мягко", - сказала Легранова.

Кроме того, по ее мнению, необходимо использовать технические средства – биометрическую верификацию подозреваемых, распознавание лиц, дактилоскопию.

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