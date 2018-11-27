Крохмаль о том, почему покупка авто в Узбекистане — проблема, а не праздник

По словам эксперта, узбекский автопром потенциально имеет все шансы попасть в волну азиатского автомобильного бума и с учетом низкой стоимости и приемлемого качества покорить рынки многих стран. Однако для этого нужны серьезные структурные изменения, в том числе в системе продаж.

"Сейчас ситуация с дилерской системой очень напоминает постперестроечный СССР, когда дилеры просто были ненужными посредниками, бравшими процент и ни за что не отвечавшими. Когда систему трансформируют, людям не придется ждать месяцами свою машину и переживать по этому поводу. В Европе покупка авто – это праздник, а в Узбекистане пока что это, скорее, проблема или головная боль. Но я позитивно оцениваю происходящие изменения", — подчеркнул Крохмаль.

Он добавил, что в сферу продаж автомобилей необходимо внедрять новые технологии и формы, включая продажу через интернет, блокчейн и другие решения. Пересмотр системы дилерских центров скажется и на конечных потребителях – это позволит снизить цену на авто и упростит порядок приобретения автомобиля.

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